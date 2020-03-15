بالفيديو.. لاعبو جريميو يدخلون ملعب المباراة بـ"كمامة" اعتراضًا على إقامة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هادي المدني: قام لاعبو جريميو البرازيلي بدخول ملعب مباراة الفريق أمام أمام ساو لويز في البطولة المحلية مرتدين "كمامة" وذلك اعتراضًا على استمرار المنافسات بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم. ودخل اللاعبون إلى الملعب بقيادة المدير الفني ريناتو بورتالوبي مرتدين جميعًا للكمامة للفت انظار مسئولي كرة القدم في البلاد إلى ضرورة إيقاف اللعب. Advertisements وقال باولو لوز المدير الرياضي للنادي: "الاعتراض من خلال دخول اللاعبين إلى الملعب مرتدين الكمامة جاء للتعبير عن دعمنا لإيقاف البطولة، الحياة يجب أن يكون لها أولويات." وتطالب أندية البرازيل خلال الأيام الماضية بإيقاف النشاط وذلك للوقاية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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