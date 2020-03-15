النني يشارك أساسيا في تعادل بشكتاش أمام جالطة سراي بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول-(د ب أ):

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على قمة الدوري التركي بين جالطة سراي وضيفه بشكتاش اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وشارك محمد النني لاعب وسط بيشكتاش في دقائق المباراة كاملة.

وأخفق فريقا طرابزون سبور وضيفه اسطنبول باشاك شهير في الانفراد بصدارة الدوري بعدما تعادلا 1 / 1.

كما فوز قيصري سبور 2 / 1 على ضيفه ملطية سبور.

وتقاسم طرابزون وباشاك شهير صدارة المسابقة برصيد 53 نقطة، وإن يتفوق الأول بفارق الأهداف فقط.

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وبادر السنغالي ديمبا با بالتسجيل لمصلحة باشاك شهير في الدقيقة 56، لكن طرابزون أدرك التعادل سريعا بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل السلوفاكي مارتن سكيرتل لاعب الفريق الضيف هدفا عكسيا في الدقيقة 63.

وأهدر جالطة سراي فرصة تشديد الخناق على طرابزون وباشاك شهير، بعد تعادله بدون أهداف مع منافسه العتيد بشكتاش.

وأصبح في جعبة جالطة سراي 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، في حين ارتفع رصيد بشكتاش إلى 44 نقطة في المركز الخامس.

وتغلب قيصري سبور على ضيفه ملطية سبور 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

وتقدم قيصري بهدفين حملا توقيع موريس ميسانوفيتش وبيدرو هنريكي في الدقيقتين 22 و42 ثم رد فيدار أورن كجارتانسون بهدف لملطية في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد قيصري إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بفارق ثلاث نقاط عن ملطية صاحب المركز الخامس عشر.