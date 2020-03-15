رسميًا.. الأهلي يعلق النشاط الرياضي في فروعه الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تعليق الأنشطة الرياضية في فروع النادي الثلاثة، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء المصري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن مرجان أكد أن تعليق النشاط الرياضي سيكون لمدة أسبوعين لمنع الاختلاط وللحفاظ على كل العناصر سواء الأعضاء أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

وجاء القرار بعد الاجتماع الذي عقده المدير التنفيذي للأهلي مع رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي في القلعة الحمراء وبتواجد مسؤولي كافة الألعاب الرياضية المختلفة سواء الجماعية أو الفردية وذوي الاحتياجات الخاصة.

الأهلي سبق وأن اتخذ جهوده الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة في كل أرجاء النادي، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.