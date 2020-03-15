لجنة من الأهلي تشاهد فيديو أحداث السوبر

حرصت لجنة من النادي الأهلي، على التوجه لاتحاد الكرة، ومشاهدة فيديوهات لأحداث مباراة السوبر بين القلعة الحمراء والزمالك التي أقيمت 20

فبراير الماضي وانتهت بفوز الأبيض 4/3 بركلات الترجيح.

وشاهدت اللجنة الفيديوهات التي يبلغ مدة كل منها

12 دقيقة، وتم تصويرها عن طريق 10 كاميرات المرتبطين بتقنية الفيديو. وعكفت اللجنة التي يرأسها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، على مشاهدة الفيديو لمدة 3 ساعات لمتابعة تفاصيل