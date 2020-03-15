اخبار الرياضه

لجنة من الأهلي تشاهد فيديو أحداث السوبر

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

حرصت لجنة من النادي الأهلي، على التوجه لاتحاد الكرة، ومشاهدة فيديوهات لأحداث مباراة السوبر بين القلعة الحمراء والزمالك التي أقيمت 20

فبراير الماضي وانتهت بفوز الأبيض 4/3 بركلات الترجيح.

وشاهدت اللجنة الفيديوهات التي يبلغ مدة كل منها

12 دقيقة، وتم تصويرها عن طريق 10 كاميرات المرتبطين بتقنية الفيديو. وعكفت اللجنة التي يرأسها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، على مشاهدة الفيديو لمدة 3 ساعات لمتابعة تفاصيل 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة من الأهلي تشاهد فيديو أحداث السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا