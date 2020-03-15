اتحاد الريشة الطائرة يعلق نشاطه لمدة أسبوعين

قرر اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، تعليق نشاطه لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال اتحاد الريشة "بناء على قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضي لمدة

أسبوعين وبناء على البيان الصادر من معالي وزير الشباب والرياضة منع أي تجمعات حرصًا على سلامة الجميع.

وتابع: "لذا سوف يتم تعليق النشاط المحلي حتى

نهاية شهر مارس 2010 ذلك في إطار حرصنا على سلامة أبنائنا اللاعبين."

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أعلن أمس تعليق النشاط الرياضي في كل الألعاب لمدة أسبوعين. وجاء القرار بتعليق الأنشطة الرياضية في مختلف المسابقات بالجمهورية كإجراء احترازي لتفشي فيروس كورونا