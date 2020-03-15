اتحاد الكرة ردًا على الزمالك: نعلم بقرار تجميد النشاط قبل تأجيل مباريات السبت والأحد

فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة، مفاجأة، بشأن تأجيل مباريات السبت والأحد في الدوري قبل قرار تجميد النشاط. وقال المصدر ردًا على هجوم رئيس الزمالك: "كنا نعلم بقرار تجميد النشاط قبل إعلاننا تأجيل مباريات السبت والأحد". تجميد النشاط قبل إعلاننا تأجيل مباريات السبت والأحد". وتابع: "المسألة ليست مجاملة الأهلي ومحاربة الزمالك كما يردد رئيس القلعة البيضاء، كنا نعلم بعقد اجتماع لمجلس الوزراء أمس السبت، لاتخاذ قرار تجميد النشاط، ولم يكن يجب أن نعلن القرار من جانبنا، لأن مجلس الوزراء هو المسئول أولًا عن مثل هذه القرارات الطارئة في الوقت الحالي" كنا نعلم بعقد اجتماع لمجلس الوزراء أمس السبت، لاتخاذ قرار تجميد النشاط، ولم يكن يجب أن نعلن القرار من جانبنا، لأن مجلس الوزراء هو المسئول أولًا عن مثل هذه القرارات الطارئة في الوقت الحالي"

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