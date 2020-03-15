الشباب والرياضة توضح تفاصيل الإجازة الممنوحة للسيدات العاملات بالوزارة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً صحفياً بشأن إعطاء السيدات العاملات بالوزارة إجازة خلال الفترة الحالية.
وجاء نص البيان كالتالي : «إلحاقاً للخبر الصحفى الذي
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