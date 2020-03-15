الشباب والرياضة توضح تفاصيل الإجازة الممنوحة للسيدات العاملات بالوزارة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً صحفياً بشأن إعطاء السيدات العاملات بالوزارة إجازة خلال الفترة الحالية.

وجاء نص البيان كالتالي : «إلحاقاً للخبر الصحفى الذي صدر عن وزارة الشباب والرياضة بشأن إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بوزارة الشباب والرياضة، توضح الوزارة أن التوجيهات الخاصة بهذا الشأن ترتكز على إعطاء الفرصة لمن يرغب من السيدات الحاضنات للأطفال لمن دون 12 عامًا للحصول على إجازة اعتيادية خلال تلك الفترة في ضوء الإجراءات القانونية والإدارية». صدر عن وزارة الشباب والرياضة بشأن إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بوزارة الشباب والرياضة، توضح الوزارة أن التوجيهات الخاصة بهذا الشأن ترتكز على إعطاء الفرصة لمن يرغب من السيدات الحاضنات للأطفال لمن دون 12 عامًا للحصول على إجازة اعتيادية خلال تلك الفترة في ضوء الإجراءات القانونية والإدارية».

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