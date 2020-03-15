الاتحاد الإيطالي يطالب بتأجيل يورو ٢٠٢٠ بسبب كورونا

طالب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء اليوم الأحد بتأجيل بطولة الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ ، ذلك حرصا لعدم انتشار فيروس كورونا الذي هدد العالم في الفترة الأخيرة وخاصة إيطاليا.
وقال جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي في حوار له مع صحيفة سبورت ميديا سيت : " عقدنا العزم لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل بطولة الأمم الأوروبية القادمة ، وسنحاول إقناعالاتحاد الأوروبي لإقامة البطولة في نهاية العام بدلا من منتصفه، وذلك نظرا وان فيروس كورونا حالاته في ازدياد".
ومن المقرر ان تقام بطولة الأمم الأوروبية في ١٢ يونيو القادم وستنتهي في ١٢ يوليو ، أي لمدة شهر كامل
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