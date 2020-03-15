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مدرب مصر للمقاصة يؤكد إلغاء ودية طلائع الجيش بسبب فيروس كورونا

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قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة إن ناديه التزم بمنع التجمعات وقرر إلغاء لقاء طلائع الجيش الودي الذي كان مقرراً إقامته اليوم الأحد باستاد

جهاز العسكري. 

وأشار إلى أن فريقه سيبدأ برامج تأهيلية مكثفة خلال المرحلة القادمة موضحاً أن إيهاب جلال المدير الفني

تحدث مع لاعبيه بعد توليه المهمة من أجل استعادة الثقة وتحقيق المركز الذي يليق بالفريق.

وكانت السلطات المصرية أوقفت الأنشطة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المنتشر في العديد من بلدان العالم.

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