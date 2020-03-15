ديبالا يجري التدريبات في منزله

أجري الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الحالي التدريبات اليومية بالمنزل وذلك بعد أن أعلن النادي إيقاف التدريبات بعد إصابة المدافعروجاني بفيروس كورونا.
كان جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا قد أعلن، تعليق جميع المسابقات الرياضية بما في ذلك دوري الدرجة الأولى الإيطالي- بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأتي هذا القرار بعد وجود عدد من الحالات المصابة في إيطاليا بفيروس كورونا، واتخاذ الدولة خطوات وقائية جادة.
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