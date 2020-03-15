عقد مجلس ادارة نادى طنطا الرياضي برئاسة السيد المحاسب فايز عريبى واعضاء مجلس الادارة جلسه طارئة مع اللجنة الطبية بالنادي ، وذلك من اجل وضع طرق للوقايةمن اعراض فيروس كورونا ، واتخاذ كافة السبل والاجراءات لحماية اعضاء وابناء النادي من هذا الفيروس الخطير الذى اصبح يهدد العالم كله ,
كان مجلس الادارة قد اتخذ قرارا ليلة امس بوقف كافة الانشطة الرياضية والاجتماعية لمدة اسبوعين تماشيا مع قرار الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء تجنبا لعدم الوقوع فى أي اخطار تهدد الصحة .
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعات مكثفة لمجلس إدارة نادى طنطا للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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