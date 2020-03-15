يسود اتجاه قوي لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، لإقامة مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات أمم أفريقيا خلال شهري يونيو وسبتمبر. ومن المنتظر أن يعلن كاف المواعيد الجديدة خلال ساعات قليلة بحيث تقام مباراة في التوقف الدولي خلال يونيو والأخرى في سبتمبر. خلال ساعات قليلة بحيث تقام مباراة في التوقف الدولي خلال يونيو والأخرى في سبتمبر. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قرر تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الكاميرون، بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم. تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الكاميرون، بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم. وكان من المفترض أن يلعب منتخب مصر مباراتين في التصفيات الإفريقية خلال هذه الفترة أمام توجو، قبل قرار كاف بالتأجيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يدرس إقامة الجولتين الثالثة والرابعة بأمم إفريقيا في شهري يونيو وسبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.