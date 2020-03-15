الكاف يدرس إقامة الجولتين الثالثة والرابعة بأمم إفريقيا في شهري يونيو وسبتمبر

يسود اتجاه قوي لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، لإقامة مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات أمم أفريقيا خلال شهري يونيو وسبتمبر.
ومن المنتظر أن يعلن كاف المواعيد الجديدةخلال ساعات قليلة بحيث تقام مباراة في التوقف الدولي خلال يونيو والأخرى في سبتمبر.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قررتأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الكاميرون، بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم.
وكان من المفترض أن يلعب منتخب مصر مباراتين في التصفيات الإفريقية خلال هذه الفترة أمام توجو، قبل قرار كاف بالتأجيل.
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