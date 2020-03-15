رياضة | كورونا والدمار الشامل.. آخر المصابين في جميع دوريات العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا والدمار الشامل.. آخر المصابين في جميع دوريات العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب فيروس كورونا العالمي لعبة كرة القدم في مقتل حيث أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل جميع دوريات اللعبة في العالم بسبب تفشي الوباء القاتل.

- كورونا يوقف متعة كرة القدم في العالم

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام احدث إصابات فيروس كورونا لدوريات كرة القدم في العالم حيث لم يستكفي الوباء بتأجيل المنافسات الرياضية فحسب ، ولكن تعددت إصاباته في مختلف مسابقات كرة القدم.

- الدوري الإيطالي نصيب الأسد من كورونا

حصل الدوري الايطالي لكرة القدم على نصيب الأسد من حالات الإصابة بفيروس كورونا التي استدعت رابطة الكالتشيو لتأجيل المسابقة المحلية لاجل غير مسمى، بسبب تفشي الوباء بكثير في إيطاليا حيث فرض الحجر الصحي على جميع سكان الدولة وأصيب الاعبين الآتي ذكرهم:-

- دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس

- مانولو جابياديني، عمر كولي ،ألبي إكدال، أنتونيو لا جومينا ومورتن تورسبي من سامبدوريا.

- باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا من فيورنتينا

- ستيفانو دانييلي أخصائي فيرونتيا الطبي.

- كورونا يتعمق في أندية الدوري الانجليزي

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وبالانتقال إلى إصابات الدوري الإنجليزي من فيروس كورونا فالحديث يتجه لأندية مانشستر سيتي وايفرتون وبورنموث وكذلك أرسنال حيث جاء قائمة المصابين كالآتي:-

- مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي

- كالوم هودسون أودوي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي

- ظهور الأعراض على لاعبي ليستر سيتي وفقا لترصيح بيرندان رودجرز المدير الفني

- ايفرتون يعزل لاعبيه صحيا بعد إصابة لاعب رفض النادي الإنجليزي ذكر اسمه

- ريال مدريد أبرز مصابين الدوري الإسباني بكورونا

لم يظهر أي إعلان رسمي في الدوري الإسباني عن إصابة أي لاعب بكرة القدم بفيروس كورونا المستجد إلا أن نادي ريال مدريد قد أعلن إصابة تريي ثومبكينس لاعب السلة بالوباء وهوا الأمر الذي دفع رابطة الليجا الإسبانية لتأجيل المسابقة المحلية لمدة أسبوعين بسبب تفشي الوباء القاتل.

المهاجم لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد الإسباني أثار الجدل في اسبانيا بعد تصريحاته عن استخدامه نفس المعدات الرياضية التي استعمله تريي ثومبكينس لاعب السلة في الملكي الذي ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

- الدوري الألماني يسجل حالة إصابة بفيروس كورونا

سجل الدوري الألماني "البوندسليجا"، حالة إصابة فيروس كورونا ، في نادي بادربورن بعد إصابة وكاكيليان لاعب الفريق وهوا الأمر الذي دفع رابطة الدوري الألماني لتأجيل المسابقة المحلية حتى الثاني من أبريل المقبل بسبب تفشي الوباء العالمي.

الحالة الثانية سجلها دوري الدرجة الثانية الألماني حيث أعلن نادي هانوفر إصابة مدافعه تيمو هوبرز بفيروس كورونا المستجد.