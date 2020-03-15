رياضة | تعليق ناري من الحضري على إيقاف النشاط الرياضي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من الحضري على إيقاف النشاط الرياضي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق على إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.
وأضاف: "جيمك في بيتك واتمرن في بيتك لغاية ما نخلص من موضوع أم الكورونا ده اللي احنا مش عارفين له آخر".
ونشر الحضري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، علق من خلاله على قرار وقف الدراسة ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا، قائلًا:" طلعوا قرار بوقف جميع الجيمات في مصر كلها، هنتمرن فين بقى".
وأضاف: "جيمك في بيتك واتمرن في بيتك لغاية ما نخلص من موضوع أم الكورونا ده اللي احنا مش عارفين له آخر".