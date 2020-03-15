رياضة | تعليق ناري من الحضري على إيقاف النشاط الرياضي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من الحضري على إيقاف النشاط الرياضي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق على إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

ونشر الحضري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، علق من خلاله على قرار وقف الدراسة ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا، قائلًا:" طلعوا قرار بوقف جميع الجيمات في مصر كلها، هنتمرن فين بقى".