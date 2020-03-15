رياضة | خطة برشلونة بعد إيقاف النشاط الكروي في إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة برشلونة بعد إيقاف النشاط الكروي في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الرابطة الاسبانية تأجيل منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لمدة أسبوعين خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد ونشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي بيانا يكشف في خطة النادي بعد إيقاف النشاط الكروي في اسبانيا.

وجاء بيان النادي الكتالوني كالتالي:

"تلقى اللاعبون محاضرة الجمعة الماضي في المدينة الرياضية، من جاومي بادروس رئيس الصحة المهنية بالنادي، وأنتوني تريلا رئيس علم الأوبئة، حول الوضع الحالي في إسبانيا، بالإضافة لقديم المشورة بشأن التصرف في الفترة الحالية، وانطلق اللاعبون في وقت سابق إلى المنزل، ومعهم إرشادات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.. تم تخصيص الإرشادات وفقًا لحالة كل لاعب، وسيتم متابعة وضع اللاعبين من قبل مدربي الفريق الأول، وسيكون المدربون على اتصال مستمر مع اللاعبين، للإشراف على العمل المنجز، وسيتم تصميم تدريبات منزلية لهم، وفقًا للظروف والمساحة المتاحة للجميع في المنازل، لتحقيق نتيجة أفضل".

أكمل البيان:"في الوقت الحالي تمت جدولة هذا العمل خلال الأيام السبعة المقبلة، وسيتم تجديد البرنامج التدريبي حتى العودة إلى المران الجماعي في النادي، والذي لم يتم تحديد موعده بعد بصرف النظر عن العمل البدني، سيستمر اللاعبون في اتباع الإرشادات الغذائية التي طبقوها طوال الموسم ،لكن كل لاعب يطبق خطة فردية خلال هذه الدورة، وفي الأيام القادمة سيتم إجراء الاستشارات اللازمة مع الخدمات الطبية، في حال وجود أي شك".