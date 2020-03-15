رياضة | بالأرقام.. 7 نجوم تألقوا في الدوري المصري قبل تجميد النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. 7 نجوم تألقوا في الدوري المصري قبل تجميد النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز، تألق عدد من اللاعبين المصريين والأجانب الذين ساهموا في قيادة أنديتهم للانتصارات وحصد النقاط بالبطولة المحلية، وذلك قبل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز اللاعبين الذين تألقوا بالدوري الممتاز هذا الموسم:-

1- عبد الله السعيد:

يُعد نجم بيراميدز عبد الله السعيد واحد من أبرز نجوم الدوري المصري بالموسم الحالي، خاض 16 مباراة رفقة فريقه، وسجل 13 هدفًا يتصدر بها قائمة هدافي البطولة، كما صنع 4 أهداف أخري.

2- محمد شريف:

أعاد محمد شريف مهاجم الأهلي والمعار لصفوف فريق إنبي اكتشاف نفسه من جديد رفقة الفريق البترولي، بعد العروض القوية التي قدمها مع الفريق هذا الموسم، وخاض 17 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع هدفين.

3- علي معلول:

يعد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي واحد من أفضل المحترفين الأجانب بالدوري المصري، وخاض "معلول" 12 مباراة مع المارد الأحمر بالبطولة المحلية هذا الموسم، سجل 3 أهداف، وصنع 6 أهداف.

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4- سيف الدين الجزيري:

التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب من اللاعبين الذين لفتوا الأنظار بشدة بالدوري المصري هذا الموسم، وخاض 16 مباراة مع فريقه بالدوري، سجل 7 أهداف، وصنع 3 أهداف.

5- جونيور أجايي:

من النجوم الذين تألقوا بالدوري الممتاز هذا الموسم اللاعب النيجيري جونيور أجايي، وخاض مع المارد الأحمر 14 مباراة بالدوري، سجل 5 أهداف، وصنع 3 أهداف، وساهم في صدارة فريقه لترتيب البطولة برصيد 49 نقطة.

6- وليد سليمان:

نجم الأهلي وليد سليمان صاحب الخبرات الكبيرة، استعاد بريقه مع المارد الأحمر بالموسم الحالي، ولعب 15 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، وسجل 6 أهداف.

7- أشرف بن شرقي:

المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك يقدم مستوي رائع رفقة الفريق الأبيض بالموسم الحالي، وخاض 11 مباراة بالدوري المصري هذا الموسم، سجل هدف وصنع 4 أهداف، بالإضافة لتألقه مع الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.