رياضة | مدافع الإسماعيلي في ألمانيا للعلاج على يد ماير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الإسماعيلي في ألمانيا للعلاج على يد ماير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على سفر باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يخضع باهر لفحص طبي على يد الخبير الألماني ماير، بعد معاناته من إصابة بتمزق في الأربطة سيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة 3 أسابيع لحقت به خلال مواجهة الجونة في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، منعته من السفر مع الفريق إلى المغرب لمواجهة الرجاء المغربي، في إياب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقرر الاتحاد العربي تأجيل مباراة الدراويش أمام الرجاء المغربي، لأجل غير مسمى، في البطولة العربية، خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وكانت مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والرجاء المغربي قد انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد.