رياضة | يوفنتوس يفسح المجال أمام برشلونة لضم نجم الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفسح المجال أمام برشلونة لضم نجم الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفسح نادي يوفنتوس الإيطالي الطريق أمام نظيره نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع واحد من نجوم الدوري الألماني الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يوفنتوس يستهدف ضم هافيرتز

وكان نادي يوفنتوس قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني في الصيف القادم.

سبب تراجع يوفنتوس عن صفقة هافيرتز

ولكن كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي باير ليفركوزن طلب الحصول على مبلغ 80 مليون يورو للموافقة على رحيل هافيرتز في الصيف ولكن نادي يوفنتوس يرى أن هذا المبلغ ضخم جدا لذلك أنسحب من الصفقة.

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إفساح المجال أمام برشلونة لضم هافيرتز

وأشار الموقع إلى أن قرار نادي يوفنتوس بالانسحاب من صفقة هافيرتز يفسح المجال أمام نادي برشلونة ليضم اللاعب بعد أن أظهر هو الأخر رغبة كبيرة في ضمه والآن أصبح الأقرب للفوز بالصفقة.

ويوجد العديد من الأندية الأخرى التي ترغب في التعاقد مع كاي هافيرتز في الصيف القادم أبرزها نادي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد ولكن يبدو ان برشلونة هو الأقرب للصفقة.

مشاركات هافيرتز مع نادي باير ليفركوزن هذا الموسم

وقد شارك كاي هافيرتز في 34 مباراة حتى الآن مع نادي باير ليفركوزن خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.