رياضة | فرمان ناري من الجبلاية بشأن وديات الأندية

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اتخذت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اليوم الأحد قرارًا قويًا بشأن المباريات الودية لأندية الدوري الممتاز خلال توقف النشاط الرياضي.

واستقرت اللجنة الخماسية المؤقتة منع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الاجبارى لمواجهة فيروس كورونا.

وأرسلت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى مسؤولى الأندية تضمن التأكيد على عدم إقامة مباريات ودية خلال 15 يوما مهلة تعليق النشاط الرياضى.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اصدرت امس السبت بيانا حول مصير الدورى الممتاز، وقررت تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا.