رياضة | النني يشارك في تعادل بيشكتاش وجالطه سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النني يشارك في تعادل بيشكتاش وجالطه سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة بيشكتاش الذي يلعب له المحترف المصري الدولي محمد النني أمام نظيره جالطه سراي، بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري التركي.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين حيث سيطر فريق جالطه سراي على مجريات اللعب، وأضاع العديد من الفرص السهلة بينما اعتمد فريق النني على الهجمات المرتدة.

وشارك الدولي المصري محمد النني في المباراة كاملة وقدم أداء متوسط خلال مشاركته اليوم.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد جالطه سراي إلى 50 نقطة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد بيشكتاش إلى 44 نقطة في المركز الخامس.