رياضة | الكاف يعلن المواعيد الجديدة لتصفيات أمم إفريقيا المؤجلة في مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يعلن المواعيد الجديدة لتصفيات أمم إفريقيا المؤجلة في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم الأحد عن مواعيد مباريات شهر مارس المؤجلة والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

واستقر كاف على إقامة المباريات الدولية التي كانت ستقام في شهر مارس الجاري، خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين.

وكان كاف قرر تأجيل المباريات التي كانت ستقام في الفترة من 23 وحتى 31 مارس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان المنتخب الوطني سيخوض مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة أمام توجو يومي 26 و29 مارس.

واستقر الكاف على خوض مباراتين في شهر يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة، بينما ستقام الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات في شهر سبتمبر.

يُذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون ستقام في يناير المقبل.

