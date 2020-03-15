رياضة | يوفنتوس يخطط لصدمة لريال مدريد بشان كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لصدمة لريال مدريد بشان كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الصحفية ان نادي يوفنتوس الإيطالي، يسعى إلى تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، إلى إن إدارة نادي يوفنتوس تطمح في تمديد عقد رونالدو لموسمين إضافيين، حيث سيستمر رونالدو باللعب حتى عامه الـ 39 مع الفريق الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن الهدف الرئيسي في الفترة المقبلة لدى يوفنتوس هو تمديد عقد كريستيانو، الذي يرتبط بعقد حالي مع الفريق ينتهي في يونيو 2022، مع تمديد التعاقد لعامين إضافيين حتى العام 2024.

يذكر أن طالبت بعض الجماهير المدريدية من إدارة النادي التعاقد مع كريستيانو رونالدو وانهاء مسيرته داخل السنتياجو بيرنابيو، وذلك بعد حضوره مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 2/0.