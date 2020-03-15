رياضة | قبل تجميد النشاط الرياضي.. ماذا قدم المدربون الأجانب في الدوري المصري؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل تجميد النشاط الرياضي.. ماذا قدم المدربون الأجانب في الدوري المصري؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاءت نتائج المدربين الأجانب بالدوري المصري في الموسم الحالي 2019 – 2020 "متفاوتة"، وذلك بعد تجميد النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعد السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الأفضل بعدما حافظ على سجله خال من الهزائم بالبطولة المحلية حتي الآن ويتصدر الترتيب برصيد 49 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه المدربين الأجانب بالدوري المصري:-

- رينيه فايلر:

خاض السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، 17 مباراة بالدوري المصري بالموسم الحالي، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحصد 49 نقطة يعتلي بها الفريق صدارة الترتيب ، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة للأحمر بالدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

- باتريس كارتيرون:

حقق الفرنسي باتريس كارتيرون نتائج جيدة مع الزمالك في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، حيث قاد الفريق في 10 مباريات بالبطولة المحلية، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو الفريق الأبيض معه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصد 31 نقطة ويحتل المركز الرابع.

- ديديه جوميز:

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تولي المدرب الفرنسي ديديه جوميز تدريب فريق الإسماعيلي في يناير الماضي، وقاد الدراويش في 6 مباريات بالدوري المصري، فاز في مباراتين، وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما، سجل الفريق معه 9 أهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف، ويحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

- انتي تشاتشيتش:

خاض المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش 8 مباريات مع فريق بيراميدز بالدوري المصري، حقق 5 انتصارات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

- نيكوديموس بابافاسيليو:

قاد المدرب اليوناني بابافاسيليو فريق وادي دجلة في مباراة وحيدة بالدوري المصري ضد طنطا انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وكان تولي تدريب الفريق الدجلاوي منتصف فبراير الماضي خلفًا لتاكيس جونياس، ويحتل فريقه المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

- بيدرو بارني:

تولي البرتغالي بيدرو بارني تدريب فريق الجونة في .. خاض 7 مباريات بالدوري الممتاز، فاز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، سجل 7 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف، ويحتل الفريق الـ11 برصيد 20 نقطة.