رياضة | تلفونات بنى سويف.. تعليق الأنشطة الرياضية والتجمعات تنفيذا لقرار "مدبولى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلفونات بنى سويف.. تعليق الأنشطة الرياضية والتجمعات تنفيذا لقرار "مدبولى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب - محمد الحسينى

أصدر مسؤولى مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بيانا صحفيا لتوضيح موقف النادى من تداعيات قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعليق كافة الأنشطة الرياضة بالدولة لمدة 15 يوم.

وجاء مضمون البيان كالاتى : بناء على ما أصدرته الدولة من قرارات بشأن تعليق كافة الأنشطة الرياضية بالدولة لمدة 15 يوم ، لذا فقد قرر مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف تعليق جميع الأنشطة الرياضية والتجمعات منعا للاختلاط والاحتكاك ، وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن الحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة وجميع أفراد المنظومة الرياضية والاجتماعية بالنادى وذلك لحين اشعار آخر وصدور تعليمات جديدة .

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وكان القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين ، حمل ردود أفعال واسعة بمصر بصفة عامة ، فيما تترقب جماهير بنى سويف تداعيات القرار خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل منافسة بنى سويف الرياضى على الصعود للدورى الممتاز ومنافسة شقيقه التليفونات على المشاركة بدورى المحترفين المزمع إقامته الموسم القادم .

وكان مسوؤلى تليفونات بنى سويف قد أكدوا أمس على ان النادى يدرس تجميد الأنشطة الرياضية والقرار سيتم اصداره خلال 48 ساعة وذلك منعا للاختلاط حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة وهو ما تم التأكيد عليه خلال البيان الذى أصدره مسوؤلى النادى اليوم .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز السادس برصيد 23 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .