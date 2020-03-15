رياضة | أول تعليق من محمود علاء بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمود علاء بعد تجديد تعاقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تجديد عقد مدافعه محمود علاء وعبر اللاعب الدولي المصري عن سعادته الكبيرة بعد تجديد عقده مع النادي لمدة 5 سنوات.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "أبذل أقصى ما لدي مع الفريق، من أجل إسعاد جماهير النادي، ولدينا طموحات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث نسعى لحصد المزيد من الألقاب، نتطلع للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا،شرف لي التواجد بين صفوف الزمالك، حيث يمنحني ذلك شخصية قوية داخل الملعب، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير بشكل مستمر".

يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمود علاء يعتبر عنصر أساسيا مع نادي الزمالك منذ انضمامه للفريق من صفوف نادي وادي دجلة حيث استطاع أن يتوج مع الزمالك ببطولة كأس مصر بالإضافة إلي كأس الاتحاد الأفريقي و السوبر المصري و الأفريقي.