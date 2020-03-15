رياضة | بعد توقف الدوري.. فرمان ناري من فايلر للاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توقف الدوري.. فرمان ناري من فايلر للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تحذيراً شديداً للاعبي الفريق بعد ايقاف بطولة الدوري بشكل رسمي. وحذر فايلر لاعبي الأهلي من زيادة الوزن خلال فترة توقف مسابقة الدوري بسبب فيروس كورونا مطالباً اللاعبين بالاستمرار في التدريبات للحفاظ على اللياقة البدنية. كما طالب فايلر لاعبي الفريق باتباع نظام صحي من المنزل بالإضافة لخوض تدريبات بدنية لعدم زيادة الوزن خلال فترة توقف الدوري. وقرر اتحاد الكرة بشكل رسمى تعطيل مسابقة الدورى الممتاز لمدة أسبوعين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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