رياضة | عاجل.. ريال مدريد يقرر التخلص من نجم الفريق في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يقرر التخلص من نجم الفريق في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرار ناري بشأن واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يقرر التخلص من بيل

وكشفت صحيفة "الديسمارك" الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز رئيس النادي قرر التخلص من الوليزي جاريث بيل جناح الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن بيريز هو من أصبح يريد التخلص من بيل في الصيف القادم وذلك بسبب كثرة إصابات اللاعب في الفترة الأخيرة وعدم استفادة النادي منه.

عائق وحيد أمام رحيل بيل عن ريال مدريد

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وكان جاريث بيل قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف ريال مدريد منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنت تعطل رحيل اللاعب أكثر من مرة.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن العائق الوحيد أمام رحيل بيل عن صفوف نادي ريال مدريد هو الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب مع الفريق والذي لا يقدر سوى أندية قليلة على دفعه.

مشاركات جاريث بيل مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل في ١٩ مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.