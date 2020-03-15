رياضة | موعد عودة الدوري الإسباني بعد التأجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عودة الدوري الإسباني بعد التأجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعليق جميع المنافسات الرياضية لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وضرب فيروس كورونا الذي انتشر في جميع أنحاء العالم الليجا الإسبانية مما أدي إلى إيقاف النشاط الرياضي هناك 15 يوماً.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" موعد عودة الدوري الإسباني بعد التأجيل في الفترة الماضية.

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وبالحديث عن مواعيد إقامة الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الإسباني فإن رابطة الليجا لم تحدد توقيتا محددا لإقامة المباريات حيث يواجه المسئولون عن كرة القدم في إسبانيا العديد من الأزمات أولها بطولة يورو 2020.

بطولة يورو 2020 ستدفع الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية إلى إقامة الجولتين المؤجلتين في مواعيد أخرى خلال الشهرين القادمين، ويمكن إقامة الجولة 28 في 18 من شهر أبريل القادم.

إقامة الجولة الـ29 من مسابقة الليجا الإسبانية من الممكن أن تقام في أحد أيام بطولة دوري أبطال أوروبا إن تم تأجيل إحدى الجولات بشكل رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم” اليويفا” وفي حالة لم يتم التأجيل ، فسوف تلعب بين الجولة 37 و38 في منتصف أسبوع الليجا.

المشكلة الأكبر التي تواجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا هي إنهاء مسابقة الدوري المحلي في الموعد المحدد لكي يكون اللاعبين الدوليون قادرين على المشاركة مع منتخبات بلادهم في مسابقة يورو 2020 المقرر إقامتها في 12 من شهر يونيو.