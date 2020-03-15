شكرا لقرائتكم خبر عن التوانسة يتفوقون على جميع جنسيات المحترفين بـ29 لقطة مضيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقدم نجوم الكرة التونسية المحترفين فى الدورى المصرى الممتاز بالموسم الجارى 2019-2020 مردودا مميزا يجعلهم فى مكانة خاصة ومرموقة من بين جميع جنسيات اللاعبين المحترفين فى مصر.

ويعتبر اللاعبون التونسيون هم الأفضل بلغة الأرقام من حيث المساهمة فى الأهداف ما بين التسجيل والصناعة، من بين جميع الجنسيات الأخرى لمحترفى الدورى المصرى.

وفى جعبة التوانسة 29 لقطة مضيئة بمنافسات الدورى المصرى الممتاز حتى الاّن بواقع تسجيل 16 وصناعة 13، حيث يعتلى سيف الدين الجزيرى، مهاجم المقاولون العرب، القائمة بعشرة أهداف نجح فى تسجيل 7 منها وساهم فى 3 أخرى.

ويأتى الظهير الأيسر للأهلى على معلول فى المركز الثانى من حيث الأكثر مساهمةً فى الأهداف من بين اللاعبين التوانسة فى الدورى المصرى الممتاز، حيث سجل معلول 3 أهداف ونجح فى صناعة 6 أخرى لزملائه بالفريق الأحمر.

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الجناح الأيمن لفريق وادى دجلة رفيق كابو ترك بصمته فى المسابقة المصرية بخمس لقطات مميزة من خلال زيارة شباك المنافسين 3 مرات وصناعة هدفين.

ورغم حضوره لمصر منذ فترة قصيرة وانضمامه لقلعة الدراويش، إلا أن التونسى فخر الدين بن يوسف تمكن من تسجيل هدفين خلال المباريات الأربعة التى خاضها بقميص الإسماعيلى بالدورى حتى الاّن.

كما نجح متوسط ميدان الزمالك فرجانى ساسى، فى المساهمة بهدفين مع الزمالك بإحراز هدف وصناعة آخر، وأخيرا عمرو بلعيونى، صاحب الجنسية المزدوجة «التونسية والسويدية»، حيث نجح فى صناعة هدف لمصلحة فريقه بيراميدز بالدورى هذا الموسم.

ويأتى المحترفون النيجيريون فى المرتبة الثانية من حيث الأكثر مساهمةً فى الأهداف من الجنسيات المحترفة بالدورى المصرى الممتاز برصيد 20 هدفاً بتسجيل 9 وصناعة 11 منها، وعلى رأسهم جونيور أجايى جناح فريق النادى الأهلى الذى سجل 5 أهداف وصنع 3 لفريقه الأحمر.

ويعتلى عبدالله السعيد قائمة اللاعبين الأكثر تأثيراً فى الدورى الممتاز هذا الموسم، إذ نجح نجم بيراميدز ومنتخب مصر فى المساهمة بـ17 هدفا مع فريقه بالموسم الكروى المحلى حتى الآن بزيارة شباك المنافسين فى 13 مناسبة وعمل 4 «أسيست».