سموحة يرفض الراحة ويلعب أمام سبورتج وديا غدا

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جدة - عمرو شويل يواصل الفريق الكروى الاول بنادى سموحه تدريباته اليوميه على ملاعب سموحه تحت قياده مديره الفنى حماده صدقى الذى رفض منح اللاعبين اى راحه سلبيه واستمرار التدريبات حتى اشعار اخر . ويخوض الفريق مباراه وديه غدا فى تمام الواحده ظهرا امام فريق سبورتنج بملعب النادى بسموحه . Advertisements ويسعى حماده صدقى للحفاظ على الحاله الفنيه والبدنيه التى وصل اليها اللاعبين والتى استغلها حماده صدقى افضل الاستغلال للوصول لاعلى المعدلات البدنيه والتجانس بين اللاعبين. وكان محمد فرج عامر رئيس مجلس الاداره قد اصدر عده تعليمات بتعليق النشاط الرياضى داخل نادى سموحه لمده اسبوعين للحفاط على سلامه الاعضاء وطالب اعضاء الجمعيه العموميه الالتزام بتعليمات الصحه والسلامه التى تم اصدارها موخرا .

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