شكرا لقرائتكم سرقة سيارة مدافع الأهلي بالمريوطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض اسلام جابر مدافع الأهلي السابق والداخلية الحالي لسرقه سيارته الخاصة في شارع مصطفي كامل بالمريوطية في محافظة الجيزة.

وقام أحمد جابر مدرب فريق الشباب بنادي سيراميكا، وشقيق اللاعب، بعمل محضر برقم 7787 في مديريه أمن الجيزة، قسم حدائق الأهرام، والابلاغ عن واقعة السرقة في حضور المقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم.

بدأت القصة حينما كان شقيق مدافع الأهلي يقود السيارة، وتوقف عن السير بجانب أحد مراكز صيانة السيارات، وعند سؤاله لأحد الاشخاص الذين كانوا واقفين أمام هذا المركز عن التحقق من مكان محل ما، لشراء اكسسوارات لسياراته واعطائها لصاحب مركز الصيانة كما طلب منه.

بعدها أبلغ الشخص الموجه له السؤال بالمكان، شقيق لاعب الأهلي السابق، أنه يعمل بالمركز، وعقب قيام شقيق اللاعب من النزول من السيارة، للذهاب إلى محل الاكسسوارات، قام الشخص بركوب السيارة والاقلاع بها.

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كان اللاعب قد انتقل لنادي الداخلية قادمًا من الرجاء المطروحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لتدعيم صفوف الفريق الشرطي بالموسم الحالي.

وتعاقد نادي الداخلية مع إسلام جابر لاعب الأهلي السابق في صفقة تبادلية مع فريق الرجاء، حيث انتقل بموجبها اللاعب كريم خميس للفريق المطروحي خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

إسلام جابر انتقل لصفوف الأهلي في يناير 2019 قادمًا من الألومونيوم، قبل أن يرحل معارا إلى الجونة لمدة 6 أشهر، وبعدها فسخ المارد الأحمر عقده مع اللاعب لينتقل إلي فريق الرجاء المطروحي، قبل انضمامه اليوم لفريق الداخلية.