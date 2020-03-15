شكرا لقرائتكم الجزائر.. تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر يوم الأحد تعليق الأنشطة الرياضية في البلاد اعتبارا من يوم الاثنين (16 مارس) وحتى الخامس من أبريل المقبل، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان لها يوم الأحد، أنها أقرت جملة من الإجراءات تشمل غلق كل المنشآت الرياضية والمؤسسات الشبابية والترفيهية إلى الخامس من أبريل، وتأجيل كل المنافسات الرياضية (البطولات الرياضية ودورات الكؤوس) في جميع الاختصاصات.

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من هذه الإجراءات الرياضيين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 والرياضيين المعنيين بالدورات التأهيلية للأولمبياد، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المعنية وكذا المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة.

كما تم منع التنقلات بين دور الشباب، مع تأجيل كل نشاطات وتظاهرات الشباب، والمهرجانات، واللقاءات، والمعارض والصالونات على المستوى المحلي والوطني وأشارت الوزارة إلى تأجيل كل النشاطات المنظمة في الهواء الطلق وكل الجمعيات العمومية للاتحادات والجمعيات الرياضية.