فالنسيا يعلن إصابة 5 من منسوبيه بفيروس كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد إصابة خمسة من لاعبيه وأعضاء طاقمه بفيروس كورونا.
وذكر النادي في بيان: يعلن فالنسيا وجود خمس حالات ايجابية مصابة بفيروس كورونا اكتشفت بين طاقم الفريق الأول واللاعبين، وكل هؤلاء الأشخاص في المنازل وفي حالة جيدة ويطبقون إجراءات العزل الذاتي.
وفي وقت سابق أصبح الأرجنتيني إيزيكيل غاراي مدافع فالنسيا أول لاعب في دوري الدرجة الاولى الإسباني يؤكد إصابته بالفيروس.
وسافر فالنسيا إلى ميلان الشهر الماضي لمواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا في استاد سان سيرو قبل إيقاف جميع الفعاليات الرياضية في إيطاليا وأصيب صحفي بمحطة إذاعية في فالنسيا كان مسافرا لتغطية اللقاء بالفيروس في الأسبوع التالي.
وإسبانيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا بالفيروس بعد إيطاليا، ومنذ يوم السبت تخضع إسبانيا لإغلاق جزئي في إطار حالة طواريء لمدة 15 يوما فرضتها السلطات بهدف مكافحة العدوى الذي قتل حتى الآن 196 شخصا في إضافة إلى إصابة نحو 6400.
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