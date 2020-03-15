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اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء لمناقشة مستجدات تأجيل الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع بعد غدٍ الثلاثاء، من أجل بحث المستجدات بعد قرار تعليق النشاط لمدة 15 يومًا تبدأ من غدٍ الاثنين.

 

ويبحث مسئولو اتحاد الكرة، السيناريوهات المقترحة في حالة استئناف النشاط بعد فترة تجميده، أو إلغاء الدوري إذا استدعت الظروف ذلك، بجانب تقييم موقف المنتخبات الوطنية وكافة الأمور الأخرى.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء بقيادة د.مصطفى مدبولي قرر تجميد كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

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بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى.

لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .

 

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