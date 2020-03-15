شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى الاتحاد السكندرى بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر المهندس محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، إيقاف النشاط الرياضى بمقر زعيم الثغر، لمدة أسبوعين، وتشكيل غرفة عمليات فى مقر النادى كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المتجدد «كوفيد ١٩».

Advertisements

وقال محمد مصيلحى، رئيس النادى، إن غرفة العمليات التى تم تشكيلها جاءت من أجل تعقيم مقر النادى بالكامل والقيام بكل الإجراءات الاحترازية السريعة للتصدى لفيروس كورونا، مؤكداً أنه أجرى اتصالات مع طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق السكندرى، بتعليق التدريبات لمدة 72 ساعة لحين إشعار آخر. وذلك فى أعقاب إصدار اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم بضرورة تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما، اعتبارا من اليوم الاثنين. من جانبه طلب اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بالاتحاد من الاتحاد المصرى لكرة القدم تفسيرا واضحا لقرار تأجيل الدورى لمدة أسبوعين، وهل يعنى القرار تعليق النشاط بالكامل بما فيه من تدريبات ومباريات ودية، استعدادا لاستئناف الدورى. على صعيد آخر، نجح مجلس إدارة النادى فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة يوسف شوشة لمدة موسمين إضافيين، حيث ظهر اللاعب بمستوى متميز وأكثر من رائع، منذ انضمامه الموسم قبل الماضى لصفوف زعيم الثغر،

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق، بناء على رغبة أحمد مرعى، المدير الفنى، فى توفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، أبدى شوشة سعادته الغامرة بتجديد تعاقده لسلة الاتحاد صاحب الشعبية الجارفة فى مصر والوطن العربى، وأعرب عن أمله فى المساهمة مع زملائه نجوم الفريق فى تحقيق المزيد من البطولات.