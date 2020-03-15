شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليار جنيه خسائر الرياضة المصرية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تسبب فيروس كورونا فى إلحاق أضرار جسيمة بالرياضة العالمية تخطت مليارات الدولارات فعلى سبيل المثال يتوقع أن تصل الخسائر فى الدورى الإنجليزى حال إلغاء البطولة إلى 750 مليون جنيه استرلينى، وكشفت تقارير إعلامية عن أن الاتحاد الإسبانى سيسجل خسائر فادحة قد تصل لـ 600 مليون يورو بعد قرار تأجيل الدورى الإسبانى ودورى الدرجة الأولى لجولتين فقط.

وفى مصر كشفت مصادر فى اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة أن خسائر فادحة ستحدث من توقف النشاط الرياضى لأسبوعين، وأن الخسائر متوقع أن تصل إلى نصف مليار جنيه حال إلغاء دورى الكرة والأنشطة الرياضية سواء فيما يتعلق بحقوق البث التليفزيونى والرعاية وستكون الأندية الشعبية الأكثر تأثرا ومهددة بالإفلاس، فضلا عما يترتب على ذلك من خسائر فادحة للأندية نتيجة ارتباطها بعقود بالملايين مع اللاعبين وتوقف أكثر من 10 أنشطة، والصناعات المرتبطة بانتظام المسابقات الرياضية مثل الأكاديميات سواء أكاديميات الكرة أو السباحة والجمباز، والتى تنتشر فى كل مكان فى مصر، فضلا عن فقدان الكثير من المدربين عملهم وتقف بعض الأنشطة المتوقفة بالرياضة كصناعة الملابس والأحذية وغيرها وتعد الكارثة حال صدور قرار من الأولمبية الدولية بإلغاء الأولمبياد، وهو ما يعنى فقدان 170 مليون جنيه أنفقتها وزارة الرياضة لإعداد وتأهيل الأبطال المؤهلين للأولمبياد خاصة أنه يتوقع أن تشارك بأكبر بعثة فى تاريخ أولمبياد طوكيو، فضلا عن كتابة فصل النهاية لعدد من اللاعبين الذين كانوا يراهنون على ختام حياتهم بميدالية أولمبية. يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت تعليق كافة الأنشطة الرياضة والشبابية بكافة أنواعها، وفى جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتباراً من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020، مع التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية فيما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجارى إعدادها لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020. وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كافة منشآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسرى تلك الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابى والرياضى، ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الشباب والرياضة مع ممثلى الجهات الرياضية المصرية والإفريقية، وحضره كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، والأستاذ عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والإفريقى لكرة القدم.