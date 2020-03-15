شكرا لقرائتكم خبر عن 9 بطاقات احتراف و3 عقود رعاية فى ختام مهرجان «مستر أوليمبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتمت مساء أمس الأول السبت فعاليات مهرجان «مستر أوليمبيا» مصر 2020، للهواة تحت رعاية مؤسسة «ko squad» برئاسة إسلام قرطام، بمشاركة أكثر من 200 لاعب، حيث أقيمت المنافسات على مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر.

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وأدار المنافسات التى أقيمت على مدار يومين طاقم تحكيم أجنبى بقيادة الأمريكى تيم جاردنر ومعه الهولندية ليونا بيرجمان والإسبانى ايميليو مارتينيز، واشاد الثلاثى بإمكانيات المتسابقين المشاركين فى المهرجان، وبالتنظيم المميز والمكان الذى اقيمت عليه الفعاليات.

وأعرب إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد، رئيس الاتحاد المصرى لرياضة «ستريت وورك أوت»، عن سعادته باستضافة مصر مهرجان مستر أولمبيا، مؤكدا أنه حدث تاريخى بكل المقاييس، إذ كان من ضمن أهدافه جلب الحدث الأكبر فى رياضة كمال الأجسام إلى مصر للمرة الأولى، والتخفيف على المتسابقين المصريين من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية، ودعم السياحة الرياضية فى البلاد من ناحية أخرى، بعد مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب وحضور طاقم تحكيم أجنبى مميز تم ترشيحه من مستر أوليمبيا لإدارة المسابقات فى الفئات الثلاث: البودى بلدينج والفيزيك والكلاسيك فيزيك.

وشارك فى مسابقات اليوم الأول من المنافسات 100 لاعب فى فئتى الكلاسيك فيزيك والبودى بيلدنج، وتم اختيار التوب فايف فى كل فئة ليصل إجمالى المتأهلين للأدوار النهائية إلى 30 لاعبا، وفى اليوم التالى استكملت المنافسات فى لعبة الفيزيك التى شهدت إقبالا أكبر، وتم اختيار التوب فايف أيضا، ثم شارك المتسابقون فى المرحلة النهائية التى أسفرت عن فوز 9 لاعبين ببطاقات الاحتراف.