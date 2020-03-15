شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تمديد وتعديل عقود 3 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تمديد وتعديل تعاقد عدد من لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى، خلال الفترة المقبلة، وقبل نهاية الموسم الجارى، تقديرا لجهودهم وما قدموه مع الفريق خلال الفترة الماضية من حصد بطولات عديدة خلال فترة تواجدهم مع القلعة البيضاء. ويبحث مجلس إدارة النادى تمديد وتعديل عقود محمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة، ومحمود عبد الرحيم جنش، خلال الفترة المقبلة، بعد أن حصلوا على وعود من المجلس خلال الفترة الماضية، وذلك أسوة بما حدث مع محمود علاء، مدافع الفريق الكروى الأول، الذى مدد عقده مع الزمالك مع تعديل القيمة المالية ليصبح المدافع الدولى مرتبطا بالقلعة البيضاء حتى عام 2024. حيث ينتهى عقد عبد الغنى بنهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الجيد الذى ظهر به اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث شارك عبد الغنى مع الأبيض هذا الموسم فى 16 مباراة، بواقع 8 مباريات فى الدورى الممتاز، و7 مواجهات فى دورى أبطال إفريقيا، ومباراة فى كأس مصر. وجاء قرار المجلس بعد حصول اللاعب على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقده بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق، بعدما أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق، وذلك عقب انضمامه للقلعة البيضاء موسم 2017 – 2018، فى عقد لمدة أربعة مواسم ونصف، حيث يتقاضى عبد الغنى فى عقده بالكامل 7 ملايين و416 ألف جنيه. من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على إنهاء إدارة الكرة اتفاقها مع محمود علاء، مشددًا على أنه قام بالتجديد لمدة 5 سنوات، موجهًا له الشكر على مجهوداته مع الفريق منذ الانضمام لصفوف القلعة البيضاء قائلا، «أشكره جدا هو راجل فى الملعب مثله مثل كل لاعبى الزمالك». فيما قال أمير مرتضى: «التجديد فى وسط الموسم يكون رسالة للاعبين، قبل أن يكون رسالة للجمهور نفسه، عندما نرى أن هناك من هم يحملون الفريق ولا يبخلون بأى جهد من أجل الزمالك، لا نتأخر عليهم، فعلنا ذلك مع محمود علاء، وقبلها مع محمود حمدى (الونش) وآخرين».