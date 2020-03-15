شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك فى الأهلى بعد قرار تجميد النشاط الرياضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الارتباك داخل النادى الأهلى، عقب قرار تعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما كإجراء احترازى بسبب فيروس كورونا الذى ضرب دول العالم مؤخرا.

ويخشى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى من استمرار حالة تجميد الدورى فى حالة تفشى الوباء وقد يتبعه قرار إلغاء المسابقات هذا الموسم، وتكمن المشكلة التى يواجهها الجهاز الفنى فى صعوبة تحديد جدول تدريبى فى الوقت الراهن، فضلا عن تحفظ المدير الفنى على خوض مباريات ودية خلال التوقف خوفا من الوباء، وينتظر أن يعقد فايلر جلسة خاصة مع الجهاز المعاون خلال الساعات المقبلة لمناقشة تداعيات قرار تعليق الدورى وكيفية الخروج من الأزمة التى ضربت النشاط الكروى فى العالم كله، بجانب تحديد مواعيد الراحة للاعبين خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

يأتى هذا فى الوقت الذى تبحث فيه إدارة النادى الانتهاء من ملف تجديد عقد فايلر خلال فترة التوقف من أجل التفرغ لملف تجديد اللاعبين الكبار وليد سليمان وشريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى لمدة موسم واحد، حيث ينتهى تعاقدهم مع النادى فى نهاية الموسم الجارى، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن الخلاف بين الإدارة وفايلر حول بعض المطالب أبرزها تغيير الجهاز الطبى فضلا عن رفض المدير الفنى التجديد لعاشور بينما تتمسك الإدارة باللاعب وترى أن الفريق فى حاجة إلى جهوده خلال الموسم القبل.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادى الأهلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادى بفروعه المختلفة، حيث بدأت تلك الإجراءات اليوم بمقر النادى بالجزيرة، بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.

وواصل المسؤولون فى النادى مناقشة ودراسة كل التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس كورونا، سواء فيما يتعلق بأعضاء النادى أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع، بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التى تحافظ على سلامة الجميع داخل النادى من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية. وتم الاتفاق على الخطوط العريضة التى تحمى كل من ينتمى للنادى، سواء كانوا أعضاء أو لاعبين فى الفرق الرياضية من الإصابة بالفيروس، من خلال اتباع الإجراءات الطبية السليمة التى توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.