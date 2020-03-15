شكرا لقرائتكم جولة حرة للاعبى الإسماعيلى فى كازبلانكا بعد تأجيل مواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بجولة حرة فى مدينة كازابلانكا اليوم، وذلك على هامش تواجد البعثة فى المملكة المغربية.

وكان الإسماعيلي يستعد للقاء مضيفه الرجاء فى إياب الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال ، قبل أن يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

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وحرص لاعبو الإسماعيلي على التجول وتوثيق أفضل اللحظات بالصور التذكارية وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور.

الجدير بالذكر أن بعثة الدراويش ستعود للأراضى المصرية غدا فى رحلة تستمر 5 ساعات ، حيث تغادر بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى من المغرب فى تمام الواحدة من صباح غدٍ الأثنين وذلك عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران تمهيدا للعودة للقاهرة.

وكان الاتحاد العربى قد أعلن تعليق منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية السادس بعد انتشار فيروس كورونا.