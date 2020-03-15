شكرا لقرائتكم بعد محمود علاء.. الزمالك يعدل عقد عبد الله وجمعة وعبد الغنى خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، تمديد عقد محمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة ثنائى الفريق الأبيض، خلال أيام وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بتمديد عقد محمود علاء لمدة 5 مواسم، خاصة أن عقد الثنائى أخره نهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى وجمعة خلال الأيام المقبلة بعد حصولهم على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقدهم بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمانه مع الفريق، بعدما أصبحوا من الأعمدة الأساسية بالفريق.

إدارة النادي تسعى لترضية كل اللاعبين وزيادة عقودهم المالية بالشكل الذي يتناسب مع قدراتهم وتحفيزهم للمرحلة المقبلة بسبب صعوبة اللقاءات سواء على الصعيد المحلي أو القاري وضرورة بذل الفريق مجهودات مضاعفة من أجل ترضية الجماهير وحصد البطولات.

وكان الزمالك قد توج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجى التونسى والسوبر المحلى على حساب الاهلى بركلات الترجيح فضلا عن الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، تمديد عقد محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض، رسميًا، لمدة عامين إضافيين، مع تعديل القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب مع القلعة البيضاء، بعد التواصل على اتفاق معه ليُصبح محمود علاء مرتبطًا بعقد مع الأبيض حتى عام 2024.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على إنهاء إدارة الكرة تحت إشراف أمير مرتضى، اتفاقها مع محمود علاء، مشددًا على أنه قام بالتجديد لمدة 5 سنوات، موجهًا له الشكر على مجهوداته مع الفريق منذ الانضمام لصفوف القلعة البيضاء قائلاً: "أشكره جدًا هو راجل فى الملعب مثله مثل كل لاعبى الزمالك".

من جانبه، أكد محمود علاء، أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، من أجل اسعاد الجماهير، مشددًا على أن تواجده مع الأبيض يُعد إضافة كيرة له، قائلاً: "تواجدى فى الزمالك أضاف لى الكثير فى شخصيتى داخل الملعب"، مضيفًا: "الطبيعى لأى لاعب متواجد فى الزمالك أن يكون لديه شخصية وتحمل المسئولية وربنا وفقنى فى ذلك"، أضاف علاء، أن شخصية اللاعب تفرق كثيرًا فى مستواه داخل الملعب، مشددًا على أنه يحاول دائمًا التطوير من نفسه"، متابعًا: "أشكر مرتضى منصور الذى قدم ليٌ المساندة منذ تواجدى فى الزمالك كما أشكر الجماهير التى تقف دائمًا خلفنا، وكذلك احمد مرتضى وأمير مرتضى وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظن الجميع".