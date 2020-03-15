شكرا لقرائتكم حيلة الأهلي لبقاء رمضان صبحي وتجنب ملايين هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر النادي الأهلي على حيلة للإبقاء على رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، ضمن صفوفه في الموسم المقبل، رغم مبالغة ناديه الإنجليزي في طلباته المادية وتحفظ الأهلي على قيمة الصفقة.

وكشف مصدر بالنادي، أن إدارة التسويق تخطط لتجديد إعارة اللاعب للمرة الثالثة من نادي هدرسفيلد، ليتمكن النادي من الاستفادة من خدمات صبحي الموسم المقبل، ومن ناحية أخرى لتخفيض مطالب هدرسفيلد بعد ذلك، بشأن التفريط في رمضان صبحي.

وكان النادي الإنجليزي قد حدد 10 مليون جنيه إسترليني للإستغناء عن رمضان صبحي، قبل أن تنجح المفاوضات -حسب بعض التقارير الإعلامية- بعد ذلك، في تخفيض المبلغ لـ 9 مليون جنيه إسترليني.

وتحدث محمود الخطيب رئيس الأهلي مع رمضان صبحي في ملف التجديد على هامش إحدى التدريبات ليرد الجناح الدولي بأنه موافق بشكل مبدئي، إلا أن أكد في الوقت ذاته أنه ليس صاحب القرار، خاصة أنه يرتبط بعقد ممتد مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبله.

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واستقر مسئولو النادي على تأجيل المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي، نظرا لعجز إدارة النادي عن دفع 180 مليون جنيه تقريبا في صفقة واحدة، وهو ما يؤثر على ميزانية فريق الكرة بالنادي ويحجم من فرص التعاقد مع لاعبين سوبر في السنتين المقبلتين.

ونضج صبحي كثيرا بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج بها منتخب شباب الفراعنة تحت قيادة شوقي غريب، وكان رمضان أبرز نجومها مع مصطفى محمد وكتيبة من اللاعبين الشبان.

المستوى المميز الذي يقدمه رمضان صبحي دفع الجماهير الحمراء لمطالبة الخطيب بحمس الصفقة لضمان استمرار اللاعب مع الأهلي، خاصة أن مشروع قائد جديد للشياطين الحمر، كما يملك ثقة كبيرة يحتاجها الأهلي في المناسبات الكروية الكبرى.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة هي تمزق في العضلة الخلفية بجانب إصابة أخرى عبارة عن التهاب العضلة الإسكية أو ما يسمى بمنشأ العضلة الخلفية أو العظام أعلى الورك من الخلف.