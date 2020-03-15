شكرا لقرائتكم اتحاد تنس الطاولة يعلق نشطاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى اعتبارا من الأحد 15 مارس ولمدة أسبوعين حفاظا على أسرة الطاولة المصرية وكل عناصرها، يأتى البيان لماذا على قرار مجلس الوزراء ووزير الرياضة كإجراء احترازى تجنبا لفيروس كورونا، وتم ارسال البيان إلى كافة الهيئات الرياضية التى تمارس نشاط اللعبة بمصر.

كان اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور عقد اجتماع طارئ بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضي لمدة اسبوعان.

Advertisements

شهد الاجتماع وضع جدول جديد لخطة النشاط المحلى والدولي والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء وتأجيل بطولة الدورى و البطولات المجمعة والمفتوحة لحين معرفة المواعيد الجديدة سواء بعودة النشاط او بتجديد القرار.

ومن جانبه قال معتز عاشور رئيس الاتحاد أن استعدادات الابطال لطوكيو ٢٠٢٠ سيتم التواصل مع اللجنة الأولمبية والتنسيق معها لمعرفة موقف تدريبات الرجال والسيدات وكذلك معسكراتهم خاصة وأن هذه التدريبات والمعسكرات ليس بها تجمعات او إعداد كبيرة.

كان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي و وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحى قد أعلنا تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعان .