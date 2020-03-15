شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان لـ أون تايم: من المنطقى إعلان الأهلي بطلا للدوري والمقاولون وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان، نجم النادى الأهلى السابق، أنه من المنطقى إعلان النادى الأهلى بطلاً لبطولة الدورى العام فى نسخته الحالية، فى حال إلغاء المسابقة.

وأضاف رضوان، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، لوائح اتحاد الكرة تنص على اعتبار الموسم كأنه لم يقم فى حالة إلغائه فى الوقت الحالى، ويترتب على ذلك أيضاً إلغاء الصعود والهبوط، ولكن من المنطقى إعلان الأهلى بطلاً إذا تم إلغاء الدورى، خاصة أن الفريق الأحمر هو الأقرب لحسم البطولة فى ظل الفارق الكبير بينه وبين أقرب منافسيه.

وأضاف رضوان، الطبيعى أيضاً اعتبار المقاولون صاحب المركز الثانى، بعد الأداء الذى قدمه منذ بداية الموسم والمجهود الذى بذله لاعبو الفريق.

ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى العام برصيد 49 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 33 نقطة ويأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح. وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".