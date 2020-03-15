شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يطلق من خلال سوبر كورة مبادرة "جيمك فى بيتك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الأسطورى، مبادرة اختص بها موقع "سوبر كورة" وطالب جميع الرياضيين بالالتزام فى تدريباتهم فى منازلهم من خلال حملة "جيمك فى بيتك"، وذلك عقب الإجراءات الاحترازية المشددة التى أطلقتها الحكومة المصرية ووزارة الرياضة بتعليق كافة الأنشطة الرياضية والتجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

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وحرص عصام الحضرى، حارس المنتخب الوطنى السابق، على بث مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، وهو يخضع لتدريبات شاقة للحفاظ على لياقته البدنية رغم اعتزاله كرة القدم .

وصنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.