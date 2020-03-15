شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتحدى تجميد النشاط الرياضى بذكرى الريمونتادا أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدت الصفحة الرسمية لنادى أسوان ملل تجميد النشاط الرياضي بنشر فيديو لذكرى مباراة تماسيح النيل مع بتروجت والتى نجح فيها أبناء الجنوب فى قلب تأخره بهدف نظيف للفوز بنتيجة 2/1.

ونشرت صفحة أسوان على فيس بوك فيديو لأهداف اللقاء وعلقت عليها، "فى مثل هذا اليوم يفوز نادى أسوان على بتروجت فى مباراة مثيرة شهدت قلب أسوان للنتيجة فى آخر دقائق بهدفين لإيهاب المصرى وإبراهيم الشايب".

ومنح مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول لنادى أسوان، اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم، على أن يعود ألفريق إلى التدريبات الأربعاء المقبل، وذلك بعد قرار توقف النشاط الرياضى لمدة أسبوعين كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وقال عبد العاطى ، فى تصريحات خاصة، منحنا اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام على أن نعود إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة حتى إشعار آخر.

Advertisements

ويستعد أسوان لمواجهة إف سى مصر بالجولة 19 بعدما تأجلت مباراة تماسيح النيل مع المقاصة فى الجولة الماضية لسوء الأحوال الجوية.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد ألفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة ألفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزاً فى ألفترة الأخيرة بفضل الاستقرار ألفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بألفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم ألفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً ألفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الإسكندرية بهدف نظيف.