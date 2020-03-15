شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يحتفل بزفافه الليلة بعد توقف النشاط بسب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد صبحى، حارس الزمالك والمنتخب الأولمبى، مساء اليوم، الأحد، بزفافه بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة أسبوع على خلفية توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً فى إجراء إحترازى ضد انتشار فيروس كورونا.

واحتفل محمد صبحي، فى نهاية شهر أغسطس الماضى، بعقد قرانه فى حضور نجوم القلعة البيضاء وعدد من لاعبي الأهلي، حيث تواجد لتهنئته كل من محمد عواد حارس مرمى الزمالك، محمد عبد السلام وكريم بامبو وإمام عاشور لاعبي الفريق الأبيض ومحمد مجدي قفشة لاعب الأهلي بجانب عمار حمدى وعدد من لاعبي أندية الدوري وانتقل محمد صبحي إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بتروجت.

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وقرر محمد صبحى استغلال أجازة الزمالك فى إقامة حفل زفافه، بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، إغلاق مقر النادي الأبيض لمدة أسبوع، وجاء قرار مجلس إدارة قلعة ميت عقبة كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من فيروس كورونا وقال مجلس الزمالك إنه يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا لذا تم تفضيل غلق مقر النادى لمدة أسبوع بعدما حصل فريق كرة القدم بالنادي حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.