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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 15 مارس 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، فايلر يرفض ضغوط الأهلي لتجديد عقد حسام عاشور، اتحاد الكرة يشكل لجان تفتيش علي الأندية لمتابعة "التعقيم" ضد كورونا.

فايلر يرفض ضغوط الأهلي لتجديد عقد حسام عاشور

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه النهائي والحاسم من تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق، حيث رفض المدرب السويسري الضغوط التي يُمارسها عليه حالياً مسئولو النادي لتجديد عقد عاشور، وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود اللاعب في الفريق ، مشددا على أن عاشور ليس له أي دور على الصعيد الفني أو القيادي.

الزمالك يرهن الصفقات الجديدة بتقرير "كارتيرون" فى نهاية الموسم

رهن مسئولو الزمالك، ملف الصفقات الجديدة التى ينوى مجلس الأبيض إبرامها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية فى الموسم المقبل، بتقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، والذى سيقدمه للمجلس خلال الفترة المقبلة قبل نهاية الموسم الجارى.

اتحاد الكرة يشكل لجان تفتيش علي الأندية لمتابعة "التعقيم " ضد الكورونا

قرر اتحاد الكرة، تشكيل لجان تفتيش علي الاندية لمتابعة قرار الجبلاية بضرورة أن يلتزم كل ناد بتعقيم مقراته وغرف خلع الملابس كإجراء احترازي للوقاية من فيروس الكورونا .

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بعد فشل محاولات العودة مبكراً.. بعثة الاسماعيلى تعود من المغرب غداً

كشف مصدر مسئول ببعثة النادى الإسماعيلى فى المغرب أن كل محاولات البعثة للعودة للقاهرة مبكراً بعد تأجيل مواجهة الرجاء المغربى بالبطولة العربية باءت بالفشل، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "بعثة الإسماعيلى ستعود من المغرب غداً الاثنين فى موعدها الطبيعى المحدد مسبقاً قبل تأجيل اللقاء ".

وزير الرياضة: لا نعد بعودة الدورى بعد أسبوعين.. صحة المصريين أهم

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن تعليق الدورى أسبوعين "إجراء احترازى" من أجل التصدى لفيروس كورونا، مشدداً أنه لا يعد بعودة المسابقة بعد هذه الفترة لأن صحة المصريين هى الأهم فى الوقت الحالي.

المقاولون يعلق الأنشطة الرياضية والاجتماعية ويفتح أبواب النادى للأعضاء فقط

أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، التزام النادى بقرار رئاسة الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية فى الدولة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

المقاصة يواصل تدريباته رغم توقف الأنشطة بجميع الأندية بسبب كورونا

أكد وليد هويدى، مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، أن الفريق سيواصل تدريباته رغم توقف الدورى، وأشار هويدى إلى أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة إيهاب جلال وضع خطة لإقامة عدد من المباريات الودية للحفاظ على جاهزية اللاعبين ضمن برنامج متدرج استعدادا لاستئناف الدورى بعد أسبوعين من الآن.