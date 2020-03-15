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الإسماعيلي يغادر المغرب بعد تأجيل مباراة الرجاء بكأس العرب

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر مغادرة بعثة فريق الكرة بالإسماعيلى، من المغرب في تمام الواحدة من صباح غد، الإثنين، عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران، تمهيدًا للعودة إلى القاهرة.

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الإسماعيلي تواجد في المغرب من أجل ملاقاة الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية.

ويأتي عودة فريق الإسماعيلي بعد تأجيل المباراة، بقرار من الاتحاد العربي بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

هذا ومن المقرر أن تستغرق رحلة الوصول لمطار القاهرة الدولي ما يزيد على خمس ساعات.

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