شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق نشاط كرة القدم 4 أسابيع بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي لمدة 4 أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.

وكانت أغلب الاتحادات العربية والأوروبية لكرة القدم اتخذت قرارًا بإيقاف نشاطات كرة القدم وتعليق النشاط الرياضي بصفة عامة لأجل غير مسمى خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإمارتي بيانًا عبر «تويتر»، قال فيه: «قرار اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي 2020- اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 ولمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف باسم «COVID19» على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة».

وتابع: «ويأتي القرار في إطار حرص اتحاد كرة القدم على التقيد بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة بالدولة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين».

وأضاف: «ويشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها».

وأتم: «يثمن اتحاد كرة القدم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة للحفاظ على سلامة الجميع».